Москва, , 18:53 — REGNUM Поведение Украины в связи с отводом войск в Донбассе покажет целесообразность работы нормандского формата. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Условие было поставлено, чтобы стороны понимали, что значит готовность к выполнению взятых на себя обязательств. Если Украина взяла на себя обязательство не только перед участниками нормандского формата, но в целом весь мир смотрит, что там будет происходить — и она не в состоянии выполнить, то никакого смысла в нормандском формате собираться нет», — заявил Килинкаров.

«Можно о чём угодно договориться, но если это не будет реализовываться, то и смысла о чём-то говорить попросту не будет», — указал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти хотят сорвать договоренности о разведении сил в Донбассе. В подтверждение этому в ДНР ссылаются на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявлял о том, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил.