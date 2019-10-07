Москва, , 18:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение провести совещание по вопросам применения законодательства России о противодействии коррупции. Распоряжение президента опубликовано сегодня, 7 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Совещание по противодействию коррупции должно пройти 28−29 ноября, а также 9 декабря в гостинице «Президент — Отель» в Москве.

«Провести на федеральном государственном унитарном предприятии гостиничный комплекс «Президент — Отель» Управления делами президента РФ семинары — совещания по актуальным вопросам применения законодательства РФ о противодействии коррупции», — сказано в распоряжении президента России Владимира Путина.

На первом этапе — 28−29 ноября будет проведено совещание с главами региональных органов по профилактике правонарушений. 9 декабря пройдет совещание с руководителями подразделений государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Всего в семинарах примут участие до 320 человек.