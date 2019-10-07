Рига, , 18:41 — REGNUM Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) — один из главных социальных партнёров правительства наряду с профсоюзами — в течение многих лет участвовала в схеме разбазаривания средств из фондов ЕС, показало расследование программы Латвийского телевидения De facto.

Структура, чья задача максимально содействовать формированию честной и конкурентной бизнес-среды, в течение неполных трёх лет необоснованно перечислила более двух миллионов евро 16 различным предприятиям. Сейчас открылось, что, скорее всего, это были искусственно раздутые сметы и договоры о не происходивших никогда мероприятиях.

Из фонда ЕС по содействию формированию конкурентной среды за рубежом оплачивались авиационные билеты в экзотические страны и финансировались поездки, которые никак не могут быть связаны с поиском потенциальных партнёров.

Большие вопросы вызывает состав «делегаций», отправленных при посредничестве LTRK в заграничные поездки: маленькие компании, никогда прежде никак не связанные со страной посещения. Если же говорить о ЕС в целом, то всего на эти нужды истрачено 60 млн евро.