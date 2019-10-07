Москва, , 18:38 — REGNUM Выполнение требований по разведению войск в Донбассе в первую очередь необходимо Украине для того, чтобы зарекомендовать себя как страну, исполняющую свои обязательства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«420 км — полная длина линии соприкосновения. Сейчас речь идёт о разведении в трёх местах, это максимум три километра. И с точки зрения военной — это не имеет абсолютно никакой ценности ни для ЛНР, ни для Украины. А вот с точки зрения политической — это имеет огромную ценность для Украины, которая настаивает на том, чтобы собраться в новом формате и о чём-то договорится», — заявил Килинкаров.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов заявил о том, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. В подтверждение этому в ДНР ссылаются на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявлял о том, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил.