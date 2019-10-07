Тбилиси, 7 октября 2019, 18:33 — REGNUM Одним из главных вопросов, на которых заострил внимание католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, была проблема «оккупации» территорий Грузии.
Католикос подчеркнул богатый дипломатический опыт нынешнего президента Германии и выразил надежду, что он сумеет принять активное участие в решении этой проблемы, которая стоит перед Грузией и одновременно висит тяжелым бременем на России.
Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии закончится 8 октября.