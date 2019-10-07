Киев, , 18:27 — REGNUM Сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №738/2019 «О неотложных мерах относительно создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганской районе Луганской области и на соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда». Текст указа выложен на сайте президента Украины.

Документ упрощает порядок въезда и выезда из отдельных районов Донбасса. Также данным указом президент поручил Кабинету министров отработать вопрос упрощения процедуры ввоза украинских товаров в Донецк и Луганск. Впервые правительству поручено установить нормы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ). При этом кабмин обязали проработать организацию предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

«Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по: … — проработке вопросов об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля въезда/выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий», — говорится в тексте документа.

Кроме того, правительству Алексея Гончарука поручили отремонтировать автомобильные дороги общего пользования государственного значения H-21 Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк (на участке Старобельск — Счастье) и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

В свою очередь, генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Луганской областной государственной администрации поручено до 27 ноября завершить восстановление разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе и обустроить КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщалось, 16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе. Глава украинского государства подписал документ после того, как партия «Самопомощь» заблокировала железнодорожное сообщение и автомобильные дороги в Донбассе.