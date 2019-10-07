Москва, , 18:18 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко готовится продолжить свою политическую карьеру на Украине в качестве главного оппозиционера. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Есть Зеленский и власть, монопольная власть. Но этот коррумпированный человек, фактически военный преступник, занимает монопольно нишу оппозиции и позиционирует себя как великий оппозиционер. Ну просто диву дивишься — это вообще как такое может быть?» — заявил Килинкаров.

Он отметил, что украинские власти фактически бездействуют в отношении Порошенко, а 13 уголовных дел, возбуждённых против него в настоящее время, исходят от лиц, которые не имеют прямого отношения к ныне действующей власти.

6 октября на площади Независимости в Киеве и в нескольких областных центрах прошли акции «Нет капитуляции». Бывший президент Украины Пётр Порошенко принял в киевской акции протеста активное участие, присоединившись к обвинениям властей в связи с поддержкой «формулы Штайнмайера», о подписании которой договорились представители России, Украины, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР.