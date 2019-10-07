Киев, 7 октября 2019, 18:11 — REGNUM На Украине против планов Киева развести войска в районе Золотого и Петровского выступают не только отдельные военные эксперты, но и действующие командиры вооруженных сил Украины.
В частности, комбат 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник выразил уверенность в том, что после разведения сторон войска противника займут Петровское.
В свою очередь военный эксперт и журналист Юрий Бутусов напомнил, что Украина уже имеет негативный опыт двух предыдущих случаев разведения войск в сентябре 2014-го и в октябре 2016 года.
Какой будет результат? На фронте нет сейчас СЦКК, патрули ОБСЕ между войсками не становятся… История повторяется», — написал Бутусов в Фейсбуке 7 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом и Петровском в Донбассе не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины. По его словам, разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохранится режим тишины. Пристайко отметил, что в населенных пунктах после разведения войск останется нацполиция, которая будет обеспечивать общественный порядок и защиту местных жителей.