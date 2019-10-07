Киев, , 18:11 — REGNUM На Украине против планов Киева развести войска в районе Золотого и Петровского выступают не только отдельные военные эксперты, но и действующие командиры вооруженных сил Украины.

В частности, комбат 93-й бригады Вооруженных сил Украины Сергей Плахотник выразил уверенность в том, что после разведения сторон войска противника займут Петровское.

«Лапоть, карту купи! А я тем временем куплю за ящик водки билет в первый ряд, чтобы посмотреть, как представители власти посетят Петровское, а президент будет гарантировать безопасность его жителей. Разве что власть сепарская. Покажите кто-нибудь на карте, что от Петровского до наших позиций от 1,5 до 3 км. Кровью только моих четырех ребят и потом нескольких батальонов строились те позиции. И основная проблема в том, что мы будем оставлять свои позиции, а сепары будут имитировать уход из никому не нужной Викторовки и отойдут именно на Петровское. И на предмет настроений жителей этого села и соседней Стылы иллюзий быть не может», — рассказал Плахотник.

В свою очередь военный эксперт и журналист Юрий Бутусов напомнил, что Украина уже имеет негативный опыт двух предыдущих случаев разведения войск в сентябре 2014-го и в октябре 2016 года.

«Ровно три года назад в районе села Петровское и Богдановка состоялось разведение войск по решению президента Петра Порошенко… Развод войск в районе Петровского просуществовал также недолго. Уже 2017-м войска вернулись на позиции… Сегодня повторяется прежний сценарий точно по плану 2016-го.

Какой будет результат? На фронте нет сейчас СЦКК, патрули ОБСЕ между войсками не становятся… История повторяется», — написал Бутусов в Фейсбуке 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом и Петровском в Донбассе не произошло разведение войск из-за нарушения режима тишины. По его словам, разведение начинается на седьмой день после того, как конкретно на этом участке сохранится режим тишины. Пристайко отметил, что в населенных пунктах после разведения войск останется нацполиция, которая будет обеспечивать общественный порядок и защиту местных жителей.