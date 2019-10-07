Москва, , 18:09 — REGNUM Украинские власти демонстрируют странную терпимость в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самое удивительное, что в отношении этого человека власть абсолютно бездействует. Те уголовные дела, которые возбуждены против Порошенко, не имеют никакого отношения к ныне действующей власти», — заявил Килинкаров.

«Это принципиальная позиция совершенно других людей, которые пытаются восстановить справедливость — я считаю, абсолютно обоснованно. Это мечта миллионов людей, чтобы человек понёс ответственность за то, что он сделал в стране. А власть сама по себе бездействует», — отметил он.

Отметим, что в настоящее время против Порошенко возбуждено уже 13 уголовных дел.