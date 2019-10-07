В Китае принимаются меры по развитию онлайн-образования, сообщает 7 октября Синьхуа со ссылкой на документ, выпущенный министерством образования и рядом других государственных органов и структур.

Пекин, , 18:04 — REGNUM В соответствии с предложенными рекомендациями, приоритетами рассматриваются внедрение современных информационных технологий — интернета, больших данных, искусственного интеллекта и других инноваций. Ускоряются темпы создания специальной сети онлайн-образования, которую планируется запустить к 2022 году. В результате системой высокоскоростных интернет-услуг будет обеспечено все население КНР.