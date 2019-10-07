Москва, , 18:04 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко благополучно продолжает свою политическую карьеру в этой стране — на этот раз в новой роли главного оппозиционера. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Какой парадокс: человек, который пять лет руководил страной, подписал минские соглашения, согласовал формулу Штанмайера, нагло и цинично выходит на площадь, раздаёт по 100 гривен, проводит мероприятие, обвиняет нынешнюю власть, финансирует нацбаты, которые не дают установить мир», — заявил Килинкаров.

«В Украине против партии войны и Порошенко, который себя полностью дискредитировал, выступает только один человек — и это таксист, который отказался его везти», — добавил он.

6 октября в Киеве на Майдане собрались несколько тысяч человек, выступающих против урегулирования конфликта в Донбассе. Пётр Порошенко, активно принявший участие в митингах, не смог уехать на такси после их окончания из-за отказа водителя его подвезти.