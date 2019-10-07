Тбилиси, , 18:03 — REGNUM Грузия и Германия в рамках официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Тбилиси 7 октября парафировали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в сфере культуры. По информации МИД Грузии, документ подписали заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

Оформлению этого соглашения в Тбилиси придают особое значение, отмечая наличие многолетнего опыта интенсивного сотрудничества в сфере образования и культуры.

«Особенно примечательно, что 2017 год был годом дружбы Грузии и Германии, мероприятия в рамках которого охватили широкий спектр двустороннего сотрудничества, а в 2018 году Грузия в статусе почетного гостя участвовала во Франкфуртской международной книжной ярмарке. Также примечательна поддержка Германии как в сфере профессионального образования, так и с точки зрения стипендий, выделяемых грузинским студентам», — отметили в МИД Грузии.

В Тбилиси надеются, что подписание этого соглашения даст новый стимул сотрудничеству в этой сфере.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером и завершит визит 8 октября.