Тбилиси, 7 октября 2019, 18:03 — REGNUM Грузия и Германия в рамках официального визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Тбилиси 7 октября парафировали соглашение о сотрудничестве между правительствами двух стран в сфере культуры. По информации МИД Грузии, документ подписали заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.
Оформлению этого соглашения в Тбилиси придают особое значение, отмечая наличие многолетнего опыта интенсивного сотрудничества в сфере образования и культуры.
В Тбилиси надеются, что подписание этого соглашения даст новый стимул сотрудничеству в этой сфере.
Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером и завершит визит 8 октября.