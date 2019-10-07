Париж, , 17:59 — REGNUM МИД Франции призвал Турцию избегать любых действий, которые могут навредить антитеррористической коалиции на севере Сирии, 7 октября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором проведении полномасштабной военной операции на севере Сирии.

7 октября США покинули позиции в непосредственной близости от курдских «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии.

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