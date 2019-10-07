После провала консультационной встречи в Стокгольме между послом по особым поручениями КНДР Ким Мен Гилем и спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном, в разрешение тупика вступила южнокорейская дипломатия. Синьхуа 7 октября сообщает о предстоящем в ближайшие дни четырехдневном визите в Вашингтон специального представителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна.

Сеул, , 17:51 — REGNUM Помимо встречи с Бигэном, гость из Сеула проведет отдельные переговоры с главой Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Такидзаки Шигэки. Между представителями Вашингтона, Токио и Сеула ожидается и трехсторонняя встреча.

Целью предстоящих в американской столице консультаций является обсуждение путей разблокирования переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, который зашел в тупик после провала второй встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в феврале 2019 года в Ханое.