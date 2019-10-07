Москва, 7 октября 2019, 17:53 — REGNUM 9 октября, в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол на тему «Состоится ли Союзное государство России и Белоруссии?». Актуальность темы круглого стола обусловлена многими причинами — не только важностью стратегического союза между нашими странами, необходимостью совместного развития экономики, промышленности, но и необходимостью более тесного политического взаимодействия.
В ходе круглого стола будут рассмотрены социально-экономические и общественно-политические аспекты развития Союзного государства России и Белоруссии, внешнеполитическое взаимодействие стран, информационная составляющая Союза и другие темы.
В работе круглого стола примут участие:
- Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM,
- Владимир Мамонтов — гендиректор радиостанции «Говорит Москва»,
- Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС,
- Юрий Баранчик — заместитель главного редактора ИА REX,
- Андрей Суздальцев — политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,
- Станислав Стремидловский — шеф-редактор церковно-политической редакции,
- Дмитрий Болкунец — политолог, эксперт по белорусско-российским отношениям,
и другие эксперты.
Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
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