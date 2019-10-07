Пост начальника управления по физкультуре и спорту мэрии Ярославля покинул Алексей Кокурин. Об этом он сам сообщил корреспонденту ИА REGNUM. Спортивным управлением Кокурин руководил с сентября 2016 года. На этот пост он был назначен предыдущим мэром Ярославля Владимиром Слепцовым, у которого до этого он работал в городской администрации Химок. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Кокурин, теперь он вновь вернулся в Московскую область, но не в Солнечногорск, где сейчас руководит городским округом Владимир Слепцов. Обязанности начальника управления по физкультуре и спорту мэрии Ярославля исполняет Александр Легус, до ухода Кокурина он трудился первым заместителем в этой же структуре. Есть вероятность, что именно Легус и будет назначен на вакантную должность уже без всяких приставок и.о.

Мэр Ярославля Владимир Волков и Алексей Кокурин (справа) City-yaroslavl.ru

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