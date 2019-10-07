Тбилиси, , 17:40 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает Грузию лидером по реформам в сфере экономики. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом Штайнмайер заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией 7 октября.

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По его словам, Германия приветствует дальнейшее углубление и активизацию сотрудничества между двумя странами в сфере экономики.

На встрече обсуждалась ситуация на «оккупированных территориях» Грузии, в связи с чем премьер-министр Грузии подчеркнул необходимость постановки этого вопроса со стороны партнеров как на международном уровне, так и в формате двусторонних отношений с Россией.

Георгий Гахария сообщил высокому гостю о прогрессе Грузии на пути интеграции с ЕС и НАТО и особенно подчеркнул роль Германии и немецких экспертов в выполнении Грузией так называемого «существенного пакета» НАТО.

Премьер поблагодарил президента Германии за активное сотрудничество в сфере культуры и образования и за готовность дальнейшего увеличения финансирования программ в этой сфере.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером и завершит визит 8 октября.