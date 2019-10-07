Магас, , 17:28 — REGNUM В Ингушетии распущен Совет безопасности республики. Его функции будет исполнять республиканская антитеррористическая комиссия, в которую ранее входили в том числе сотрудники Совбеза, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, руководителем АТК будет Руслан Гелисханов.

Напомним, Совет безопасности в Ингушетии был создан в августе 2004 года бывшим в то время главой республики Муратом Зязиковым. В его функции входила координация деятельности правоохранительных органов в сфере общественной и экономической безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в августе 2019 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов. Он был назначен на этот пост экс-руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым в ноябре 2015 года.