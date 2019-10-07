Ялта, Крым, , 17:26 — REGNUM Для повышения эффективности работы территориальных органов администрации Ялты необходимо увеличить их штатную численность, а также расширить полномочия. Об этом 7 октября во время оперативно-хозяйственного совещания заявил и.о. главы администрации города Иван Имгрунт.

«Жители посёлков и города Алупка не должны по всем вопросам и за каждой справкой ездить в Ялту. Они должны получать необходимую информацию, услуги и помощь на месте. Нужно увеличить штатную численность сотрудников территориальных органов», — отметил чиновник.

Также, по его мнению, для повышения эффективности работы необходимо максимально расширить полномочия территориальных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. главы администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что не может назвать работу территориальных органов администрации города эффективной.

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