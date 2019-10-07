Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:42 — REGNUM Первым заместителем главы городского округа Переславль-Залесский Ярославской области стал Сергей Груздев, ранее работавший замглавы Некоузского района. Об этом сообщает официальный сайт администрации Переславля.

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Нового чиновника представил на планерке глава Переславля Валерий Астраханцев. Место первого заместителя главы стало вакантным после внезапного ухода с этой должности Виктора Толстикова. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, однако незадолго до этого Переславская межрайонная прокуратура нашла в его действиях нарушение антикоррупционного законодательства. Чиновник не указал в документах при приеме на работу, что он является собственником доли в коммерческом предприятии.

Не исключено, что Сергей Груздев — преемник Валерия Астраханцева на посту главы округа. Аналогичная схема переназначения мэров не раз применялась в Ярославле — будущего мэра сначала назначали первым заместителем. В пользу этой версии говорит тот факт, что Груздев никак не связан с командой действующего главы Валерия Астраханцева, прибывшего из Подмосковья.

Груздев родился в Ярославской области — в Большом селе. Большая часть трудовой биографии Сергея Груздева также связана с Большим селом. Здесь он работал управляющим ОАО «Россельхозбанка», заместителем, а потом и главой сельского поселения. Последний год Сергей Груздев работал первым заместителем главы Некоузского муниципального района. В Переславле-Залесском Сергей Груздев будет курировать вопросы экономики и финансов.

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