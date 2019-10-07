Ялта, Крым, , 17:18 — REGNUM Работу территориальных органов администрации Ялты нельзя назвать эффективной. Об этом 7 октября заявил и. о. главы администрации города Иван Имгрунт во время оперативно-хозяйственного совещания.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

«В настоящее время работу территориальных органов администрации Ялты нельзя назвать эффективной. Это связано как с субъективными, так и с объективными причинами», — отметил Имгрунт.

По его словам, власти республики дали ему поручение разобраться в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ялтинские депутаты согласовали назначение Дмитрия Карнауха на пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации города.

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