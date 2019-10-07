Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM В голосовании о размещении храма Святой Екатерины в Екатеринбурге примут участие не менее 30 тысяч человек. Об этом заявил глава аппарата горадминистрации Илья Захаров, сообщает «Интерфакс-Урал».

По мнению чиновника, явка на опросе существенно превысит минимальный порог в 10 тысяч 857 человек.

«Я думаю, 30 тысяч точно будет», — считает Захаров.

Каждому избирателю потребуется паспорт, чтобы его допустили к голосованию на опросном участке, добавил руководитель.

Напомним, ранее в горизбиркоме Екатеринбурга уточнили, что опрос о храме будет признан состоявшимся, если в нём примут участие не менее 1% всех избирателей муниципалитета (10 тысяч 857 человек). На каждом опросном участке будут присутствовать по четыре общественных наблюдателя.

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