Милан, Италия, , 17:07 — REGNUM Губернаторы и мэры итальянских регионов и городов, представляющие «Лигу», не будут выполнять установку нового правительства на прием нелегальных мигрантов, заявил в понедельник, 7 октбяря, лидер партии Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

В 10 из 21 итальянского региона у власти находятся правоцентристы (в том числе представители «Лиги»), правые партии выиграли 8 из 8 региональных кампаний в последние полтора года.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции новое либерал-популистское правительство отказалось от полного закрытия границ страны для нелегальных мигрантов, однако рассчитывает на перераспределение потоков в другие страны ЕС, а также на ускоренную высылку мигрантов.

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