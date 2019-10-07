Донецк, , 17:05 — REGNUM Украинские боевики за минувшую неделе нарушили режим прекращения огня 144 раза. Об этом сообщает представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Уточняется, что за период с 30 сентября по 7 октября со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано 144 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей.

По территории Донецкой Народной Республики были выпущены более 200 мин и снарядов. Повреждения получили более 30 домов, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Донбассе должно было быть начато разведение противоборствующих сил, однако украинская сторона отменила его, обвинив Донбасс в обстрелах. Однако обстрелы были зафиксированы только со стороны Украины.