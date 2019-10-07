Киев, , 17:01 — REGNUM В понедельник, 7 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в Донбассе будет перенесен из-за якобы имевшего место нарушения перемирия со стороны ополченцев.

Бойцы ВС ДНР в окопах © СВ ДНР

Ранее достигнутые договоренности предполагали, что разведение сил начнется 9 октября. Обе стороны должны отвести силы от линии соприкосновения на расстояние не менее километра, разобрать фортификационные сооружения и разминировать территорию.

Нарушение перемирия, по словам Пристайко, имело место 5 октября, а поскольку до разведения сил должны пройти семь дней без таковых нарушений, то разведение теперь не может состояться ранее 12 октября.

Представители ДНР и ЛНР в ответ заявили, что это как раз украинская сторона обстреливает их территорию, их же военные только отвечают на такие обстрелы. Украинская сторона, по данным ДНР и ЛНР, использует такую тактику срыва отвода войск постоянно.

Кто бы ни был виноват в том, что «начал первым» (если только это вообще можно определить), можно констатировать, что киевские власти с удовольствием воспользовались первым же поводом для срыва продвижения к миру (в виде отвода войск).

Подобным же образом они, не отказываясь от Минских соглашений напрямую, делают все от них зависящее для того, чтобы они никогда не были выполнены: достаточно вспомнить о заявлениях о том, что никакой амнистии для «террористов» не будет.

Новые украинские власти не имеют по донбасскому вопросу никакой позиции и одновременно с этим не хотят входить в конфликт ни с Западом, ни с местными нацистами, а потому пытаются сидеть на нескольких стульях сразу.

Они не выполняют Минские соглашения, потому что против может выступить «майдан», и не отказываются от них, потому что Запад требует продвижения; они не хотят пытаться вернуть Донбасс силой, не намерены возвращать его миром и не заявляют, что Донбасс им не нужен.

Нужен им тот же самый долгоиграющий конфликт, который требовался в последние годы правления и Петру Порошенко: бесконечная вялотекущая война — неплохой способ отчитаться и перед «вашими», и перед «нашими» и тратить все прочее время на монетизацию власти.

Украинская власть не намерена заканчивать этот конфликт ни по одному из сценариев, им глубоко безразлично, к чему это приведет для самого Донбасса; неудивительно, что тему Донбасса в нынешнем правительстве Украины комментирует министр иностранных дел.