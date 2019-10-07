Рига, , 16:48 — REGNUM 18 сентября министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью Латвийскому радио заявил, что прирост оборонного бюджета России и ещё одной неназванной им прямо страны составляет 8−15%. Позже ни сам министр, ни его подчинённые не смогли обосновать эти цифры, пишет портал LSM.

Как выяснилось, приведённые в интервью Пабриксом цифры не сходятся с данными других источников, в том числе из ЕС и США.

Полностью мысль министра бороны Латвии, которую он озвучил по утверждению бюджета 2020 года, звучит следующим образом: «На самом деле это не так много (речь о росте оборонного бюджета на 1,7%). Если мы посмотрим на Россию, или ряд других стран, которые вступили в гонку вооружений, там наблюдается рост расходов на оборону от 8 до 15%».

Сам министр и его подчинённые, в частности, руководитель департамента коммуникации министерства обороны Каспар Галкин и советник министра Эмиль Добрайс не смогли сообщить журналистам портала источник этой информации.

«Русская угроза, как реальная, так и воображаемая принимается на веру без доказательств и служит для того, чтобы наращивать расходы на оборону в сложных условиях процесса утверждения бюджета», — прокомментировал ситуацию директор Латвийского института внешней политики, доктор политологии Андрис Спрудс.

Он заметил, что экономическая стагнация с 2016 года в России привела к тому, что военные расходы стали постепенно снижаться.

«В то же время реальные и воображаемые угрозы с востока служат полезным инструментом для оправдания растущей милитаризации сознания увеличения оборонных трат», — подчеркнул Спруд.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2018 году военные траты Латвии выросли на 24%. Это был самый большой рост в процентном отношении в ЕС. Военные расходы Латвии в 2019-м году должны достичь 637 млн евро.