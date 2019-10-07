Тбилиси, , 16:43 — REGNUM 7 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария и глава миссии наблюдателей ЕС Эрик Хёг обсудили ситуацию на «оккупированных территориях» Грузии. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Премьер отметил, что закрытие Южной Осетией пропускных пунктов на границе, задержание местных жителей по обвинению в незаконном пересечении границы «значительно вредит безопасной среде и грубо нарушает права человека».

Гахария заявил, что миссия ЕС должна уделить первостепенное внимание ситуации на «оккупированных территориях» Грузии. Премьер также указал, что работа миссии наблюдателей имеет большое значение для информирования международного сообщества о текущей ситуации.