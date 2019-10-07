Москва, , 16:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил обсуждения на Совете Думы допроса ФБР депутата Инги Юмашевой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«Не исключаю мы рассмотрим вопрос на Совете Думы и если потребуется, будем делать шаги, чтобы не допустить подобного в будущем», — заявил Володин.

Спикер Госдумы выразил сомнение, что после провокации кто-то из депутатов захочет поехать в командировку в США.

Допрос Юмашевой и вербовку парламентария сотрудниками ФБР Володин расценил как «циничная провокация».

«Более того, это серьезно осложняет отношения между парламентами», — подчеркнул он.

Володин считает важным перед обсуждением инцидента на Совете Думы послушать саму Юмашеву.

«Нам крайне важно послушать Ингу Юмашеву. Она возглавляет группу дружбы (с парламентариями США) и надо признать многое сделала», — сказал спикер Госдумы.