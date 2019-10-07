Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Официальный опрос о храме Святой Екатерины в Екатеринбурге может быть легко сфальсифицирован. Об этом заявили в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» в Telegram.

По мнению активистов, в голосовании есть «масса возможностей для фальсификации результатов». Наблюдатели не спасут ситуацию, опасаются в группе.

«Наблюдательная кампания бесполезна, потому что эта возможность заложена в проекте», — говорится в заявлении общественников.

Официальный опрос будет проведён для одобрения горожанами уже принятого в администрации города решения, уверены в «Парках и скверах», и «храмовый» конфликт не будет разрешён, полагают активисты.

Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли заказчиков «неофициального» опроса о храме Святой Екатерины. Ими оказались общественники из «Парков и скверов Екатеринбурга».

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