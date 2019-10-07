Ялта, Крым, , 16:37 — REGNUM Ялтинские депутаты согласовали назначение Дмитрия Карнауха на пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации города. Соответствующее решение принято 7 октября на внеочередной сессии городского совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Его единственный недостаток — молодость, но он быстро проходит. Карнаух будет курировать вопросы торговли и ряд других направлений, которые будут определены после утверждения штатного расписания администрации», — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ялты Иван Имгрунт.

До 2014 года Дмитрий Карнаух работал городским головой Алупки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты горсовета Ялты прекратили полномочия главы администрации города Алексея Челпанова.

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