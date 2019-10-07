Ялта, Крым, 7 октября 2019, 16:37 — REGNUM Ялтинские депутаты согласовали назначение Дмитрия Карнауха на пост исполняющего обязанности заместителя главы администрации города. Соответствующее решение принято 7 октября на внеочередной сессии городского совета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
До 2014 года Дмитрий Карнаух работал городским головой Алупки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты горсовета Ялты прекратили полномочия главы администрации города Алексея Челпанова.
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