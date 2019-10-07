7 октября 2019 | Время чтения 3 мин

Никола Косович, , 16:28 — REGNUM В эту субботу в Белграде в 44-й раз прошли еженедельные гражданские и оппозиционные протесты «1 из 5 миллионов». Более 10 месяцев жители столицы и других городов в Сербии выражают протест против власти президента Александра Вучича и его Прогрессивной партии Сербии. После летнего затишья, за последние несколько недель вновь создается впечатление о постоянном увеличении численности протестующих на улицах. Их требования остаются неизменными — прекращение использования насилия, угроз и страха в качестве средств в политической борьбе, создание честных условий для проведения выборов и доступ к средствам массовой информации для оппозиции.

Сербия

На первый взгляд можно подумать: «Если за 44 недели не добились ничего из перечисленного, то пора прекращать гулять и менять способ борьбы». Так на самом деле может казаться лишь тем, кто не следит за ситуацией в стране, но людям, интересующимся сербской политикой хорошо видны сдвиги в политической жизни. Они касаются как поведения власти и самой оппозиции, так и отношения иностранных факторов к ним, а все это в свете надвигающихся очередных парламентских выборов, запланированных на весну 2020 года.

Важнейшим результатом протестов, касающимся всех заинтересованных сторон в Сербии, является бойкот оппозицией работы парламента, продолжающийся уже больше шести месяцев, и объявленный уже многими оппозиционными партиями, включая туда и самое крупное оппозиционное объединение — «Союз за Сербию», бойкот предстоящих выборов в 2020 году. Данное решение зажгло красные лампочки не только в рядах правящих кругов, но и иностранцев. С одной стороны, власти сразу же пошли на некоторые, хоть и косметические уступки: приняты постановления правительства о необходимости соблюдения правил проведения выборов (так как по всей видимости их раньше можно было игнорировать), о необходимости обновления списков избирателей, запрете чиновничьей кампании, и т. п. И это все хорошо, конечно… Проблема только в том, что все это уже регулируется законами, юридическая сила которых намного выше постановлений правительства. Поэтому такие решения говорят лишь о том, что даже угроза бойкотом испугала правящие круги. Что же будет если (а скорее — когда) бойкот состоится можно лишь представить.

То же относится и к поведению иностранцев, т. е. представителей ЕС и западных посольств. Лишь после упоминания бойкота оппозиционные лидеры тут же получили не одно приглашение в посольства упомянутых стран для того, чтобы"поговорить о своем решении». На этих встречах все подряд требовали от оппозиции отступить от такого шага и участвовать в выборах, ведь «только так можно победить». Требовали и не называть президента Вучича предателем и поддержать его план о Косово, но это отдельная история. О том, что на самом деле кроется за таким поведением иностранцев, писалось недавно в тексте Стевана Гайича, но стоит только сказать, что неполный состав парламента, т. е. тот, в котором будут участвовать лишь две правящие ныне партии — Прогрессивная и Социалистическая — будет являться не легитимным и любое решение, которое оно примет, нельзя будет считать полноценным. В том числе и по вопросу Косово, из-за чего настолько взволновались западные посольства. А если для стран, поддерживающих независимость «Косово», бойкот является такой серьезной проблемой, то значит, что он является единственным правильным решением. А бойкот же, как было сказано — главный результат протестов.

Наконец, протесты повлияли и на поведение оппозиционных партий и лидеров. Не только они привели к наиболее крупному объединению сил в Сербии с 2000 года, но и помогли оппозиции взять на себя инициативу — заставить власть защищаться и пытаться (не очень успешно) опровергать аферы, связанные с фальшивыми дипломами министров и преступными схемами членов их семей (о чем стоит написать отдельный текст). На «1 из 5 миллионов» у власти просто нет ответа, из-за чего и пытаются их игнорировать. Ведь протестующие борются за то, что обычные люди видят как собственные проблемы и с чем могут идентифицировать себя, особенно в Белграде и других крупных городах. Этим же людям результаты протестов хорошо видны, осталось лишь донести их до тех, которые из-за блокады в СМИ еще не смогли с ними ознакомиться. И снова в этом поможет кампания бойкота, начавшаяся на последнем протесте под лозунгом «в БОЙкот».