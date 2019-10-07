Багдад, , 16:24 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в столицу Ирака Багдад, где встретился с президентом страны Бархамом Салехом.

Лавров находится в Ираке с официальным визитом впервые за последние пять лет. Переговоры с Бархамом Салехом проходят в президентском дворце.

Перед началом переговоров Лавров и президент Салех обменялись несколькими фразами, затем журналистов попросили удалиться из президентского дворца.

Перед переговорами с президентом Ирака Лавров встретился с премьер-министром этой страны Аделем Абдель-Махди, министром иностранных дел Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, а также спикером парламента Ирака Мухаммедом аль-Халбуси.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Багдаде и других крупных городах Ирака прокатились акции протеста с социальными требованиями. Протесты были жестко подавлены, более сотни человек погибли.