Ашхабад, , 16:09 — REGNUM Парламент Туркмении одобрил проект закона «О союзе промышленников и предпринимателей», предусматривающий расширение полномочий этой общественной организации и конкретизирующий ее права и обязанности, передает «Туркменистан сегодня».

Депутаты отметили, что новая редакция закона должна помочь укреплению позиций туркменского бизнес-сообщества, которое стало основной движущей силой процесса формирования в стране рыночной экономики.

По словам парламентариев, созданный 11 лет назад по инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова союз промышленников и предпринимателей доказал свою состоятельность и потенциал.

Депутаты также акцентировали внимание на возрастающей роли частного бизнеса и государственно-частного партнерства в реализации Программы масштабных реформ нового этапа социально-экономического развития страны и его позитивном влиянии на перестройку и развитие экономики Туркмении.

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