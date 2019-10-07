Ульяновск, , 16:06 — REGNUM В Ульяновской области ушёл с поста министра физической культуры и спорта Николай Цуканов, проработав в должности один год. Об этом сообщил сегодня, 7 октября, губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании в областном правительстве, пишут местные СМИ.

Глава региона принял отставку министра спорта Николая Цуканова, работавшего на посту с 25 сентября 2018 года. Морозов также сообщил, что будет объявлен конкурсный отбор на должность главы минспорта.

Ранее местная пресса сообщала, что Цуканов был госпитализирован.

Ещё одно изменение касается министерства природы и цикличной экономики: в структуре минприроды создаётся государственный экологический надзор.

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