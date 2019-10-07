Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Заказчиком неофициального опроса о храме Святой Екатерины оказалось сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга». Об этом сообщается на странице группы в Telegram.

Активисты обратились в содружество «Открытое мнение», чтобы провести социологический опрос с помощью телефонных обзвонов.

«Если вам позвонят, то участвуйте смело и не бойтесь отвечать на вопросы!» — говорится в сообщении «Парков и скверов».

Общественники считают, что опрос мэрии будет «непрофессиональным», поэтому и предложили свою альтернативу, указано в заявлении сообщества.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга открестились от предварительных голосований о новом месте для храма Святой Екатерины. Официальный общегородской опрос состоится 13 октября 2019 года.

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