Прага, , 16:00 — REGNUM Возможность стать новым президентом Чехии не исключил для себя премьер-министр страны Андрей Бабиш. Об этом сообщает 7 октября пражская газета Mladá fronta DNES.

Днем ранее президент Милош Земан пообещал на выборах главы государства в 2023 году отдать свой голос за Бабиша. Глава правительства — 65-летний долларовый миллиардер — заявил, что ничего не может исключить.

«Правда, я еще сам не знаю, что будет в дальнейшем», — отметил Бабиш.

Чешский премьер признался, что считает пост президента представительской функцией, тогда как ему как профессиональному торговцу нравится «продвигать дела». Жизнь главы правительства он назвал «ненормальной», заявив, что не стремился в премьер-министры.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Земан был переизбран на второй срок. Согласно конституции Чехии, он не сможет стать президентом в третий раз.

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