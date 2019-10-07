Берлин, , 16:11 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг высказывания о том, что на содержание одноимённой формулы урегулирования конфликта в Донбассе как-то повлияла Россия, сообщила 7 октября газета Deutsche Welle.

Франк-Вальтер Штайнмайер Heinrich-Böll-Stiftung

«Формула содержит ни что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — рассказал он.

Политик также добавил, что в переговорах касательно Донбасса принимал участие непосредственно бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Напомним, после подписания украинской стороной так называемой «формулы Штайнмайера» Порошенко заявил, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует, а есть «формула Путина».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что «капитуляция», которой так возмущаются силы, близкие к Порошенко, произошла во время подписания Минских соглашений, то есть в то время, когда у власти был Порошенко.

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