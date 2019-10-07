Киев, , 15:56 — REGNUM Украинская компания «Нафтогаз Украины» имитирует подготовку к возможной газовой блокаде Украины со стороны российского «Газпрома». Об этом 7 октября в эфире украинского телеканала «МаксиТВ» заявил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

По его словам, в осенне-зимний период «Нафтогаз» сможет рассчитывать лишь на 7 млрд кубометров газа из 21 млрд, накопленных в подземных газовых хранилищах.

«Сегодня «Нафтогаз» имитирует подготовку мер, на случай если транзит российского газа будет прекращен… Проблема в том, что те 21 млрд кубометр газа, которые накопил «Нафтогаз», из них 6 млрд — буферный газ, его нельзя поднять. Мы его не считаем. Еще 7 млрд кубометров — газ, который хранят частные компании в режиме таможенного склада. Это значит, что в отопительный сезон «Нафтогаз» не может использовать этот газ. Реально остается 7 млрд кубометров газа, которые «Нафтогаз» может использовать. Это небольшой запас газа», — сказал Корольчук.

Он также считает, что Киев не только не собирается снижать цены на газ, но может их ещё больше повысить.

«Лопнул первый миф о том, что новая власть будет снижать тарифы, исходя из заявлений Маркаровой (министр финансов Украины Оксана Маркарова — ред.). Второе — есть показатели МВФ. Они подталкивают Украину к тому, чтобы тарифы были так называемыми рыночными… Газ имеет свою структуру себестоимости, его цена не может быть 7 тыс грн (284 долл). Максимально она может быть 4 тыс грн (162 долл). Это наибольшая цена, которая могла бы быть для потребителей. К сожалению, мы и дальше будем видеть процесс роста тарифов для потребителей… МВФ будет требовать, чтобы цена на газ была рыночной, где-то в пределах 10 000 грн (406 долл)», — подытожил Корольчук.

Как сообщалось, 30 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что зимой 2020 года целые города могут остаться без тепла и электроэнергии, если Кремль перекроет транзит природного газа.

Он напомнил, что часть населенных пунктов Украины напрямую зависят от бесперебойной работы украинской газотранспортной системы. При этом он заверил, что правительство держит ситуацию «под контролем», в частности накопило более 20 млрд кубометров газа.