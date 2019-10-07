Ташкент, , 15:56 — REGNUM В рамках программы «Times Journeys» американской газеты «The New York Times» Узбекистан посещает организованная группа, состоящая из деятелей науки и культуры, врачей, дипломатов, журналистов, имеющих схожие интеллектуальные интересы к той или иной стране, сообщает МИД Узбекистана.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, в состав группы как обычно включен один журналист газеты «The New York Times».

«Данный тур является четвертой по счету групповой поездкой в республику с начала 2019 года. На следующий год запланированы еще четыре туристические поездки данного издания. Группу возглавляет бывший первый заместитель помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии, экс-посол США в Казахстане и Таджикистане Ричард Хоугланд», отмечает МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает результаты экономических, политических и социальных реформ, проводимых в Узбекистане.