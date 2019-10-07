Киев, , 15:53 — REGNUM После разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом Украина оказалась втянута в предвыборную гонку в США. Такое заявление в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем в Киеве сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Глава украинского внешнеполитического ведомства уверен, что это вредит Украине.

«Меньше всего, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем, — это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединённых Штатов накануне их выборов», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Пристайко отметил, что Зеленский заявил Трампу, что считает вмешательство в выборы «самой большой угрозой» и «этого не допускает».

«Он (президент Украины — прим. ИА REGNUM) не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы, тем более в выборы в США», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Белый дом на своём официальном сайте опубликовал распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Из текста следует, что Трамп порекомендовал Зеленскому обратить внимание на «дело Байдена», указав, что это «было бы хорошо». В ответ президент Украины обещал рассмотрение этого вопроса новым генпрокурором Украины и попросил дополнительных данных по этому делу. Эта телефонная беседа стала поводом для активизации сторонников импичмента нынешнего президента США.