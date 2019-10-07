Милан, Италия, , 15:47 — REGNUM Лидеры основных правоцентристских партий Италии («Лиги», «Братьев Италии» и «Вперед, Италия») на встрече с Милане договорились о координации действий в парламенте и общем противодействии правительству, передает Sky в понедельник, 7 октября.

Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Сильвио Берлускони пообещали сделать все, чтобы «освободить Италию от этой коалиции», которая не имеет поддержки большинства граждан и предлагает «неверные рецепты» в экономике.

По данным социологов, совокупный рейтинг трех правоцентристских партий Италии на 4−5% выше, чем совокупный рейтинг трех партий, представленных в правительстве (либералов, популистов и партии Маттео Ренци).

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