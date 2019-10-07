Официальный Минск признаёт свою ответственность за провал запланированного на начало октября визита в Белоруссию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Об этом 7 октября заявил прессе министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Федерика Могерини The Official CTBTO Photostream

Минск, , 15:44 — REGNUM По словам министра, при организации визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини произошла «определённая накладка в графике политических мероприятий, которые проходят в Белоруссии». Он отметил, что «мы не смогли обеспечить высокий уровень для этого мероприятия», в связи с чем встречу высокого уровня пришлось перенести.

Министр не смог пояснить, состоится ли эта встреча с участием Могерини, полномочия которой в нынешней должности истекают в ноябре. Однако он сообщил, что готовится «полноценный» визит Александра Лукашенко в Евросоюз.

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