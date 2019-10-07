Александр Лукашенко планирует до конца 2019 года совершить «полноценный визит на пространство Европейского союза». Об этом 7 октября в Минске заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Минск, , 15:42 — REGNUM Глава МИД Белоруссии отказался уточнить программу визита, пообещав позже сообщить более подробную информацию. По его словам, от тура ожидается практический выход в решении вопросов «развития торгово-экономического взаимодействия, политического, гуманитарного сотрудничества и так далее».

Напомним, Евросоюз применяет санкции к официальному Минску. После продемонстрированного Лукашенко «разворота на Запад» ЕС и США существенно сократили экономические и политические санкции, сняв их с Лукашенко, его сыновей, ряда считавшихся «невъездными» чиновников и пропагандистов, а также ряда приближённых к Лукашенко бизнесменов («кошельков Лукашенко»). После отмены санкций в отношении Лукашенко он посещал Ватикан, был также анонсирован его визит в Латвию.

Основу белорусского экспорта в ЕС составляют нефтепродукты, выработанные из поставляемой по льготным ценам российской нефти. От сотрудничества с ЕС белорусское руководство ожидает помощи кредитами, технологиями и возможностями снижения экономической и иной зависимости от России.

В 2016 году Макей озвучил намерение официального Минска заключить новое базовое соглашение с Евросоюзом о партнёрстве и сотрудничестве, отметив: «Сейчас ситуация выглядит несколько абсурдной. Мы руководствуемся ещё старым соглашением, которое было заключено между Советским Союзом и Европейским экономическим сообществом в 1989 году. Конечно же, оно абсолютно устарело и не соответствует той ситуации, которая существует сегодня».