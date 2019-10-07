Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной вице-спикера Совета Федерации, сенатора от Ростовской области Евгения Бушмина. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского главы.

«Евгений Викторович более 14 лет представлял интересы Ростовской области в высшей палате главного законодательного органа страны. Евгений Бушмин внес значительный вклад в социально-экономическое развитие Донского края и всей страны», — говорится в телеграмме.

Голубев указал на то, что при непосредственном участии Бушмина города Зверево, Гуково и Донецк получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. Одним из приоритетов его работы в регионе являлось «развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области, в том числе строительство Аксайского обхода и дороги от Азова до Керчи».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Евгений Бушмин ушёл из жизни 6 октября после продолжительной болезни.

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