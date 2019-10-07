Киев, , 15:35 — REGNUM Украинский политолог Руслан Бортник считает, что ключевая проблема мирного урегулирования на Донбассе — это то, что в украинском обществе сформировалось большинство в 50−70%, «не желающее идти на компромиссы».

Эксперт отмечает, что для такого большинства нынешний статус-кво — «меньшее зло».

«Но это неудобная правда, которая для одних означает признание факта поражения в войне на Донбассе, а для других — невозможности «отыграть Майдан»», — комментирует эксперт.

Бортник делает вывод, что в такой ситуации наиболее рациональной тактикой для «мейнстримовых» политиков стало замораживание конфликта (что они и делали и будут делать), при сохранении напряжённой политической риторики.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленскийсвоим указом приказал упростить въезд и выезд на неподконтрольные территории Донбасса, а также перемещение товаров. Этим документом также поручается четко унормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда-выезда и возложить эти функции на один из центральных органов исполнительной власти.