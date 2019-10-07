Нур-Султан, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха планирует посетить Нур-Султан с официальным визитом 10−12 октября. Об этом 7 октября заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, во время визита состоятся переговоры с председателем правительства Казахстана Аскаром Маминым. Стороны планируют обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Смадияров добавил, что в рамках двусторонних переговоров планируется также подписание соглашений и меморандумов в сферах образования, правовой помощи и противодействия терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить с официальным визитом Казахстан. Кроме того, 7−8 октября в республике с визитом находится вице-президент Болгарии Илиана Йотова.

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