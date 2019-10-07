Париж, , 15:29 — REGNUM Посольство Китая в Париже осудило европейскую декларацию о насилии в Гонконге, считая ее «преступной и очень опасной», сообщает Le Figaro.

«Мы выражаем наше сильное недовольство и глубокое презрение к лицемерию в этой декларации, которую Франция упомянула на прошлой неделе, обеспокоенная эскалацией насилия в Гонконге и призывая к диалогу между протестующими и властью. Европейский союз публично прославляет злоупотребления участников беспорядков и пренебрегает мерами самообороны полиции Гонконга, чтобы защитить свою жизнь от агрессоров», — говорится в сообщении посольства КНР в Париже.

«Если полиция, которая является опорой общественного порядка и гарантом безопасности граждан, рухнет под ударами этих нападок, гонконгское общество погрузится в необратимый хаос. Это желание европейских лидеров?» — задается вопросом посольство КНР в своем заявлении.

В посольстве КНР также напомнили о демонстрациях «желтых жилетов» во Франции.

«Франция также страдает от длительных периодов бурных протестов. Французская полиция находилась под большим давлением, как физическим, так и психологическим, и под огнем критики и оскорблений. В этих условиях мы проявили сочувствие. Мы бы хотели, чтобы Франция ответила нам в том же духе», — отмечается в заявлении посольства КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал все стороны, в частности власти Гонконга, возобновить процесс диалога, чтобы найти мирное решение кризиса и положить конец эскалации насилия.

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