Лима, , 15:33 — REGNUM Президент Перу Мартин Вискарра взял на себя ответственность за роспуск Конгресса и заверил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2021 г. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Вискарра подчеркнул, что роспуск парламента был исключительно его инициативой, а не коллегиальным решением Совета министров.

«Я беру на себя ответственность за роспуск парламента, поскольку <…> это решение полностью обосновано, законно и соответствует Конституции», — обозначил глава государства.

Президент также заверил, что в 2021 году он «однозначно не будет выдвигать свою кандидатуру для переизбрания», а его приоритетной задачей является обеспечение «прозрачности» ближайших парламентских выборов, которые назначены на 26 января 2020 года.