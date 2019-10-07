Вашингтон, , 15:21 — REGNUM США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии и вернуть своих военнослужащих домой, об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

«Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн … и вернуть наших солдат домой», — написал Трамп.

Он добавил, что сейчас с Сирией должны справляться «Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Анкара готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Командование сирийских курдов заявило, что США не выполнили свои обязательства и вывели свои силы из приграничных с Турцией районов Сирии.

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