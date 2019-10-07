Кито, , 17:25 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено отменил запланированную на 8−10 октября поездку в Германию в связи с массовыми протестами против неолиберальных экономических реформ в южноамериканской стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Об отмене визита объявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа. Он уточнил, что германское правительство уже проинформировано о решении Морено.

Отмена визита, по его словам, обусловлена тем, что глава государства намерен лично отслеживать внутреннюю ситуацию, сложившуюся в результате многочисленных акций протеста по всей стране.